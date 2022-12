https://fr.sputniknews.africa/20221222/macron-appelle-a-repenser-lautonomie-strategique-de-leurope-y-compris-par-rapport-aux-usa-1057351364.html

Macron appelle à "repenser l’autonomie stratégique" de l’Europe, y compris "par rapport aux USA"

Macron appelle à "repenser l’autonomie stratégique" de l’Europe, y compris "par rapport aux USA"

Même si l’Europe reste au sein de l’Otan, elle a tout de même besoin de son autonomie stratégique, technologique et capacitaire par rapport aux États-Unis, a... 22.12.2022, Sputnik Afrique

Dans le contexte du conflit en Ukraine, Emmanuel Macron a plaidé de nouveau l’autonomie stratégique de l’Europe au sein de l’Otan, tout en insistant sur son indépendance vis-à-vis des États-Unis.D’après le Président, l’Europe a "choisi" d’être au sein de l’Alliance, mais cela ne signifie pas qu’elle en dépend.Quant à la possible entrée de l’Ukraine dans l’Otan, le Président a indiqué qu’elle "serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel". Mais il a insisté sur la nécessité d'accorder des "garanties de sécurité" à Kiev mais aussi à Moscou, à l’issue du conflit."La mort cérébrale de l’Otan"Constatant l’absence de coordination entre les États-Unis et d’autres membres de l’Otan sur les questions stratégiques, Emmanuel Macron avait évoqué le 7 novembre 2021 "la mort cérébrale de l’Otan". Dans cette situation, selon lui, l’Europe devait "se doter d’une autonomie stratégique et capacitaire sur le plan militaire".Fin juin 2022, lors du sommet de l’Otan, le Président de la République est revenu sur "la concurrence entre le renforcement de l'autonomie stratégique européenne et l'Alliance atlantique". Il a alors souligné que l'Europe avait "pris ses responsabilités face à la guerre, en adoptant des sanctions massives, en apportant un soutien économique, humanitaire et militaire décisif à l'Ukraine". D’après lui, ce renforcement de l’autonomie était nécessaire pour "la sécurité collective, comme l'est la fiabilité de l'engagement américain et canadien à l'égard des alliés européens".

