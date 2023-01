https://fr.sputniknews.africa/20230112/la-russie-a-meme-dassurer-40-des-besoins-algeriens-en-ble-1057568785.html

La Russie à même d’assurer 40% des besoins algériens en blé

La Russie à même d’assurer 40% des besoins algériens en blé

En 2023, la Russie pourrait satisfaire 40% des besoins algériens en blé de meunerie, estimés à 3,5 millions de tonnes, selon l’Union céréalière russe... 12.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-12T08:34+0100

2023-01-12T08:34+0100

2023-01-12T08:37+0100

russie

algérie

importations

blé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057245126_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d13de567e2bd6d5806309050ceec191.jpg

Privée du blé français, l’Algérie pourrait s’approvisionner auprès de la Russie. Celle-ci est capable de lui fournir 3,5 millions de tonnes, soit 40% des besoins nationaux au cours de l’année agricole 2022-2023 (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023).Elle a rappelé que jusqu’en 2021 la France avait été le fournisseur principal de blé de meunerie sur le marché algérien, mais l’année dernière Alger y a renoncé pour des raisons politiques.Demande de blé russeAu cours de la première moitié de l’année 2022-2023, la Russie a déjà livré à l’Algérie 1,75 million de tonnes, soit 5,2 fois plus qu’il y a un an.L’Algérie s’est ainsi hissée de la septième à la cinquième position au classement des importateurs de blé russe.Tensions franco-algériennesUn coup de froid a soufflé sur les relations entre l’Algérie et la France après la publication début octobre 2021 d’un article du Monde relatant une discussion entre Emmanuel Macron et une vingtaine de jeunes descendants de protagonistes de la guerre d’Algérie.M.Macron avait alors déclaré que "la nation algérienne post-1962 s’est construite sur une rente mémorielle, et qui dit: tout le problème, c’est la France". Il avait également évoqué un discours "totalement réécrit qui ne s’appuie pas sur des vérités", mais "sur une haine de la France".Le gouvernement algérien avait aussitôt rappelé son ambassadeur en France pour "consultations". Dans un communiqué, Alger avait dénoncé des "propos irresponsables", "non démentis", qui constituaient une "ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures".Récemment, c’est la délivrance de visas français aux Algériens qui a ravivé les tensions. Alger souhaite s’en tenir aux accords d'Évian de 1962 et à l'accord de 1968, alors que Paris est plus réticent, tentant de serrer la vis sur la question migratoire.Après un an de tensions, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait finalement annoncé un retour à "une relation consulaire normale" à propos de l’octroi de ces visas, mi-décembre.

russie

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, algérie, importations, blé