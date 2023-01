Entre réconciliation et accusations: ce que Macron a dit sur l’Algérie

https://fr.sputniknews.africa/20230112/entre-reconciliation-et-accusations-ce-que-macron-a-dit-sur-lalgerie-1057573972.html

Existence d’une nation algérienneEn octobre 2021, Emmanuel Macron a remis en cause l’existence d’une nation algérienne avant 1830, l’an du début de la colonisation française de l’Algérie.Ces propos ont fait objet de discussions jusque dans les cercles d’historiens.Une "rente mémorielle"Toujours en octobre 2021, le Monde a communiqué d’autres propos du Président français qui ont déclenché la colère d’Alger.Une véritable crise diplomatique a explosé à l’époque. L’Algérie "a exprimé son rejet catégorique de l’ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent lesdits propos".Le Président a, par la suite, regretté ces polémiques. Selon un conseiller, M.Macron est "fortement attaché au développement de la relation" entre la France et l’Algérie."Pardon" aux HarkisEn septembre 2021, lors d’une réception consacrée à la mémoire des Harkis ayant combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie, le Président français a jugé que l'Hexagone "a manqué à ses devoirs envers eux, leurs femmes, leurs enfants".Une première, alors que jusque-là, aucun Président français n’avait jamais présenté des excuses au nom de la France devant les Harkis. Or, ce discours n’a pas été au goût de plusieurs, dont l’ancien ministre français et candidat à la présidentielle à l’époque, Arnaud Montebourg. Selon celui-ci, il critique en ironisant: "on peut demander pardon chaque jour"."Je n’ai pas à demander pardon"Malgré la politique de "réconciliation des mémoires" d’Algérie et la reconnaissance "des crimes inexcusables pour la République", Emmanuel Macron a confié, en janvier 2023, dans un entretien au Point qu’il n’allait pas "demander pardon" à l’Algérie pour la colonisation, car "le mot romprait tous les liens".Il a pourtant invité le Président algérien à se rendre en France en 2023.

