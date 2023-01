https://fr.sputniknews.africa/20230111/valeri-guerassimov-designe-commandant-en-chef-de-loperation-militaire-speciale-russe-1057566237.html

L'armée russe annonce un nouveau commandant de son opération militaire spéciale

Le chef d'état-major interarmées russe Valeri Guerassimov a été désigné commandant en chef de l'opération militaire spéciale lancée le 24 février 2022. 11.01.2023, Sputnik Afrique

L'actuel commandant en chef de l'opération militaire spéciale russe Sergueï Sourovikine a été remplacé par le chef d'état-major interarmées Valeri Guerassimov, a annoncé le ministère de la Défense ce mercredi 11 janvier.Sergueï Sourovikine, aussi bien que le commandant des forces terrestres russes Oleg Salioukov et le vice-chef d'état-major interarmées Alexeï Kim, deviennent ses adjoints. Selon le ministère, cette décision est due à "l'élargissement de l'ampleur des tâches à accomplir", à "la nécessité d'organiser une interaction plus étroite entre diverses branches des forces armées", ainsi qu'au besoin de rendre plus efficace le commandement des troupes.M.Sourovikine avait été nommé commandant en chef de l'opération militaire spéciale par Vladimir Poutine le 8 octobre.

