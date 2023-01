https://fr.sputniknews.africa/20230111/loperation-speciale-suit-une-dynamique-positive-selon-le-kremlin-1057567621.html

L’opération spéciale suit une dynamique positive selon le Kremlin

L'opération spéciale suit une dynamique positive selon le Kremlin

L’avancement des troupes russes dans le Donbass symbolise la bonne dynamique prise par l’opération spéciale en Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin... 11.01.2023, Sputnik Afrique

L’opération spéciale en Ukraine surfe sur une tendance positive, a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la Présidence russe. Le responsable a salué les récents succès tactiques engrangés par l’armée dans le Donbass, soulignant que la tactique utilisée allait dans le bon sens.Interrogé sur la situation dans la ville de Soledar, le diplomate a néanmoins appelé à la prudence, attendant d’avoir de plus amples informations venues du front.Le porte-parole a souligné que ces réussites stratégiques étaient très importantes, bien qu’ayant un prix "assez élevé". Il a salué "l’héroïsme fantastique" des combattants russes ayant permis ces avancées.Combats intenses à SoledarLe front du Donbass se polarise depuis plusieurs semaines sur les villes de Soledar et de Bakhmout. Le groupe paramilitaire russe Wagner aurait réussi à prendre le contrôle des mines de sel de Soledar. Le centre-ville serait aussi tombé, à en croire le chef par intérim de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline.À une vingtaine de kilomètres, les combats pour Bakhmout se poursuivent. La progression russe dans ce secteur pourrait être une étape importante pour la libération du Donbass, comme l’expliquait récemment à Sputnik le vétéran de l'armée américaine, Mark Sleboda. La ville est en effet un nœud de communication et jouit d’avantages importants, comme un vaste réseau de tunnels, qui en font une position défensive de choix pour les forces ukrainiennes.

