https://fr.sputniknews.africa/20230111/les-passeports-les-plus-puissants-de-2023-reveles-1057567338.html

Les passeports les plus puissants de 2023 révélés

Les passeports les plus puissants de 2023 révélés

Le classement des passeports qui ouvrent le plus de portes en 2023 a été rendu public. Les pays africains se retrouvent dans des situations très diverses. 11.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-11T19:09+0100

2023-01-11T19:09+0100

2023-01-11T19:09+0100

international

passeport

visas

demande de visa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104398/06/1043980630_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_48bf4bd9de4f7987516b45651e3a3770.jpg

Le sésame des sésames. Comme chaque année, le cabinet Henley&Partners vient de publier son traditionnel classement des passeports les plus puissants. Celui-ci liste les documents selon le nombre de destinations accessibles sans visa.À ce petit jeu, c’est le Japon qui est en tête, pour la cinquième année consécutive. Le passeport japonais permet en effet de voyager dans 193 pays sur 227 dans le monde. L’Asie monopolise les premières places, puisque Singapour et la Corée du Sud complètent le podium, dont le passeport rayonne sur 192 destinations sans visa.L’Allemagne, l’Italie et les principaux pays européens suivent de près, comme les États-Unis.Alors que le plus mauvais élève est le passeport afghan, qui ne débouche que sur 27 destinations, soit 166 de moins que son compère japonais. C’est le plus gros écart mesuré en 18 ans d’histoire de l’indice.L’Afrique à la peineDans ce classement, le sort des pays africains varie. Les deux États insulaires de Maurice et des Seychelles ont le passeport le plus puissant, toquant à la porte du top 30. L’Afrique du Sud est le premier pays d’Afrique continentale, se plaçant à la 53ème place. Le Botswana et la Namibie tournent autour de la 60ème place, alors que la Somalie et la Libye sont dans les profondeurs du classement, au-delà du 100ème rang.Hormis les voyages d’agréments, la puissance d’un passeport offre aussi des avantages économiques à son détenteur. L’accès sans visa à des pays stables aide par exemple les investisseurs à limiter certains risques, cela permet aussi d’accéder à des services non exportables, comme l’éducation ou les soins.L’octroi de visas crée parfois des dissensions entre certains États. Dernièrement, la France a par exemple mis fin à une crise diplomatique sur le sujet avec les pays du Maghreb. Paris avait restreint les visas avec le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, afin d’inciter ces gouvernements à mieux coopérer en matière de lutte contre l’immigration illégale.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, passeport, visas, demande de visa