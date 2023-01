https://fr.sputniknews.africa/20230110/-lobjectif-des-sanctions-contre-le-mali-etait-de-soulever-le-peuple-1057557491.html

"L’objectif des sanctions contre le Mali était de soulever le peuple"

"L’objectif des sanctions contre le Mali était de soulever le peuple"

Les sanctions prises contre le Mali ont durement touché la population, explique à Sputnik le politologue Abdoul Diallo. L’objectif inavoué était de soulever le... 10.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-10T22:00+0100

2023-01-10T22:00+0100

2023-01-10T22:00+0100

afrique subsaharienne

mali

sanctions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/1f/1054911654_506:0:4147:2048_1920x0_80_0_0_99fd0cec833b5d33aeda5c9ed3a5628d.jpg

Un an après les premières salves de sanctions prises contre le Mali par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’heure est au bilan. Si certaines restrictions ont depuis été levées, le peuple malien n’en a pas moins souffert, explique à Sputnik l’analyste politique Abdoul Diallo, qui déplore une volonté de pousser à l’émeute.Le politologue rappelle que c’est tout d’abord le peuple qui s’est soulevé pour demander le départ de l’ancien Président Ibrahim Boubacar Keita, en 2020. L’armée, "garante de la souveraineté et de l’indépendance" a suivi le mouvement populaire.Rôle de la FranceAu-delà des décisions de la CEDEAO, Abdoul Diallo fustige également le comportement de la France, qui a appelé l’organisation à prendre ces lourdes sanctions contre le Mali. Une attitude qui révèlé à la fois "l’immaturité" du Président français Emmanuel Macron et l’influence dont jouit encore Paris en Afrique.Le politologue espère désormais que la CEDEAO lèvera les dernières restrictions économiques contre Bamako, mais surtout "analysera les faits" pour mieux aider et soutenir le Mali.Bamako a longtemps lutté pour une levée des sanctions, arguant des efforts fournis pour rétablir le processus démocratique, via notamment l’établissement d’un nouvel agenda électoral. La CEDEAO avait desserré la vis l’été dernier, annulant certaines restrictions.Plus récemment, l’organisation s’est retenue de frapper à nouveau dans l’affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali, jugeant que de nouvelles sanctions n’étaient pour l’heure pas appropriées.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, sanctions