https://fr.sputniknews.africa/20220907/le-mali-demande-la-suspension-des-sanctions-au-vu-de-ses-avancees-1056106780.html

Le Mali demande la suspension des sanctions au vu de ses "avancées"

Le Mali demande la suspension des sanctions au vu de ses "avancées"

Le Mali a demandé, mardi à Lomé, au Togo la levée des sanctions imposées par les organisations africaines, eu égard aux "avancées indéniables" réalisées par le... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T12:18+0200

2022-09-07T12:18+0200

2022-09-07T12:18+0200

mali

sanctions

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

union africaine (ua)

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1056064915_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_c5c771f8a05e1ac350e3ee77d828e341.jpg

"Les avancées indéniables" réalisées par le gouvernement malien plaident pour une levée de la suspension de l'Union africaine (UA), a souligné le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, devant la troisième réunion du Groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali (GST-Mali), tenue dans la capitale togolaise avec la participation du Maroc.En ce qui concerne la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le ministre malien a salué une "normalisation progressive" tout en qualifiant les sanctions encore en vigueur d'"entraves".Par ailleurs, M. Abdoulaye Diop a affirmé que "l'une des priorités majeures du gouvernement de transition reste l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles en vue du retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé dans le délai de 24 mois" à compter de mars 2022.L'UA et la CEDEAO ont suspendu le Mali pour la première fois en 2020, puis à nouveau en mai 2021. Les tensions se sont atténuées quand le gouvernement de transition s'est engagé à organiser des élections en février 2024.La CEDEAO a alors levé de sévères sanctions financières et commerciales infligées en janvier 2022, tandis que la suspension du Mali des organisations africaines est restée en vigueur.Ont pris part à cette 3ème réunion du Groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali des représentants de pays africains, ainsi que d'organisations internationales et des bailleurs de fonds (FMI, OCI, ...).Le Royaume du Maroc est représenté à cette réunion par une délégation composée de l'Ambassadeur Directeur Général des Relations Bilatérales et des Affaires Régionales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, M. Fouad Yazourh, l'ambassadeur, Directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, du Directeur de l'Union africaine (UA), du Grand Maghreb et des affaires de l'Union du Maghreb arabe au ministère, Hassane Boukili, et du Chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc au Togo, Hamid Mechino.Réunion de LoméLes deux précédentes réunions du Groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali s'étaient tenues respectivement au Mali en novembre 2020 et au Togo en mars 2021.Le principal résultat attendu de cette troisième réunion de Lomé est d'apporter un soutien politique, technique et financier au processus de transition au Mali en vue de permettre une transition réussie et un retour à l'ordre constitutionnel dans le nouveau délai imparti.En outre, la réunion devrait permettre de coordonner et d'harmoniser les initiatives et les différentes actions pour accompagner les efforts du gouvernement malien pour des solutions plus efficaces, ainsi que de convenir d'une meilleure articulation ces initiatives et actions avec les cadres régionaux existants tout en tenant compte des spécificités du contexte malien et de l'urgence des actions qu'il requiert.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mali, sanctions, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), union africaine (ua), afrique subsaharienne