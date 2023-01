https://fr.sputniknews.africa/20230109/mali-un-gendarme-tue-dans-lattaque-dun-poste-de-controle-pres-de-bamako-1057547002.html

Mali: un gendarme tué dans l'attaque d'un poste de contrôle près de Bamako

Un gendarme a été tué et trois autres ont été blessés dans l'attaque au Mali de leur poste de contrôle lundi sur l'axe Kati-Kita, à quelque 130 km de la... 09.01.2023, Sputnik Afrique

mali

djihadisme

attaque

al-qaïda

Cette attaque est la troisième depuis une semaine non loin de Bamako. Les deux premières ont tué au moins deux pompiers et trois civils et ont été revendiquées par les jihadistes du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM, JNIM en arabe), affiliés à Al-Qaïda*."Le poste de la gendarmerie de Sebekoro dans la région de Kita a été attaqué vers 2 heures du matin (locales et GMT)", a déclaré Djiby Diawara, préfet de Kita.Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une profonde crise multidimensionnelle, politique, économique et humanitaire.Les colonels arrivés au pouvoir en 2020 se sont détournés de l'ancien allié français et de ses partenaires, et se sont tournés militairement et politiquement vers les Russes. * Organisation terroriste interdite en Russie

