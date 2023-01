https://fr.sputniknews.africa/20230109/le-graet-se-lache-sur-zidane-et-enflamme-la-toile-1057545790.html

Le Graët se lâche sur Zidane et enflamme la toile

Samedi 7 janvier, la FFF a officialisé la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu’en juin 2026, mettant ainsi un terme à la saga de la... 09.01.2023, Sputnik Afrique

Au lendemain de l’annonce par la Fédération française de football (FFF) de la prolongation de Didier Deschamps en tant que sélectionneur, le président de la 3F Noël Le Graët s’est lâché sur les ondes de RMC contre Zinédine Zidane, considéré par beaucoup comme un successeur possible à la tête des Bleus.Il a fait savoir de manière virulente qu’il n’avait jamais envisagé Zidane pour succéder à Deschamps.Et de poursuivre: "Zidane au Brésil? Je ne sais pas, ça m’étonnerait. Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Zidane au Brésil? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut!"Avalanche de critiquesCes propos qui ont fait réagir la classe politique, mais aussi des sportifs.Le soir même le patron de la FFF a été vertement critiqué par la ministre des Sports."Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport: un 'président' de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinédine Zidane s'il vous plaît", a écrit sur Twitter Amélie Oudéa-Castéra.L'écologiste Sabrina Sebaihi a elle aussi déploré les mots du patron de la FFF.Il est "plus que jamais temps de mettre un terme au mandat de ce président indigne de représenter le foot français, qui a couvert de son autorité tous les scandales de la FFF et est en prime visé par des accusations de harcèlement sexuel", écrit la députée sur Twitter. "Dehors.""Zidane, c’est la France"La défense de Zinédine Zidane a été prise également par Kylian Mbappé.Le Real Madrid n’a pas manqué de réagir lui non plus: " Le club regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, au sujet de Zinédine Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial. (...) Ces mots sont irrespectueux pour l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club attend une rectification immédiate."Le Graët se raviseFace à l’indignation générale Noël Le Graët a présenté des excuses officielles ce lundi."Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu", a-t-il fait savoir dans un communiqué adressé à l’AFP, tout en reconnaissant des "propos maladroits qui ont créé un malentendu".

