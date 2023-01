La réaction inattendue de Zinedine Zidane à la prolongation de Didier Deschamps

"La réaction de Zizou à la nouvelle a été plutôt calme et tranquille […]. Prendre la tête des Bleus l’intéressait, mais il ne faisait pas une fixation dessus. Sa réaction a donc été plutôt tranquille, et il comprend parfaitement la décision de Deschamps de continuer l’aventure. Il n’y a pas eu de frustration ni de colère, et il sait aussi qu’en 2026, il sera encore jeune, et que l’opportunité se représentera donc sûrement", indique Foot Mercato.