Crise sécuritaire: plus de 6.000 écoles fermées au Burkina Faso

Crise sécuritaire: plus de 6.000 écoles fermées au Burkina Faso

Plus d’un million d’élèves sont affectés par la fermeture des établissements scolaires au Burkina Faso, en majorité les écoles primaires, selon un rapport... 08.01.2023, Sputnik Afrique

Au 31 décembre, 6.252 établissements scolaires ont été fermés au Burkina Faso à cause des crises à la fois sécuritaires, sanitaire, et des catastrophesnaturelles, ressort-il du rapport du ministère de l’Éducation nationale, relayé par le Faso.Ces écoles fermées représentent 24% des structures éducatives du pays. La majorité correspond à des écoles primaires (5.396).Comme résultat, plus d’un million d’élèves (1.076.155) sont affectés.Toutes les zones frontalières, à l’exception celle de l’ouest sont touchées par la fermeture.En décembre, 264 établissements ont rouvert. Selon le même rapport, le nombre d’établissements d’accueil des élèves déplacés a augmenté et atteint 6.707 en fin décembre.Situation sécuritaire dégradéeDepuis 2015, le Burkina Faso est confronté à la multiplication d’attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda* et à l’État islamique*. Les attaques ont lieu essentiellement dans le nord et l’est du pays.La crise sécuritaire prolongée serait l’une des raisons des deux coups d’État militaires survenus en 2022.Début décembre, en visite à Moscou, le Premier ministre burkinabé de transition a appelé la Russie à s’engager dans la lutte antidjihadiste. Pour l'instant, environ 400 soldats français des forces spéciales y sont présents, mais il n’est pas exclu qu’elles s’en aillent en février.*Organisations terroristes interdites en Russie

