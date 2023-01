https://fr.sputniknews.africa/20230108/adriaan-vlok-figure-du-regime-dapartheid-en-afrique-du-sud-est-decede-1057539100.html

Adriaan Vlok, figure du régime d’apartheid en Afrique du Sud, est décédé

Adriaan Vlok, figure du régime d’apartheid en Afrique du Sud, est décédé

L’une des figures redoutées du régime d’apartheid en Afrique du Sud, Adriaan Vlok, ex-ministre de l’Ordre public du pays, est décédé à l'âge de 85 ans à... 08.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-08T17:15+0100

2023-01-08T17:15+0100

2023-01-08T17:43+0100

afrique du sud

afrique subsaharienne

décès

apartheid

racisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103739/29/1037392990_22:0:984:541_1920x0_80_0_0_6f43e4e65f2f2bd5a667f14219d775ed.jpg

Adriaan Vlok, redouté ministre de l'Ordre public sous l'apartheid en Afrique du Sud et l'un des rares hauts responsables du régime raciste à avoir fait l'objet de poursuites, est mort ce dimanche 8 janvier à 85 ans dans un hôpital près de Pretoria. L'ancien ministre de la Loi et de l'Ordre public (1986-1991), qui a supervisé la répression brutale de la police contre les opposants au pouvoir blanc, "est décédé tôt ce [dimanche] matin au Unitas Hospital de Centurion, après une courte maladie", a précisé un porte-parole de la famille dans un communiqué. A la fin des années 1980, M.Vlok a supervisé des attentats à la bombe contre des églises et des syndicats. Devenu un vieil homme au crâne dégarni rongé par les remords, il distribuait alors des tartes, des sandwiches et des gâteaux à la population déshéritée d'un township, exemple de ces créations de l'apartheid installées en périphérie des grandes villes pour séparer la population noire. En 2007, Adriaan Vlok a été condamné à dix ans de prison avec sursis pour tentative de meurtre sur un opposant notoire. Il avait tenté d'empoisonner, 18 ans plus tôt, le révérend Frank Chikane alors à la tête d'une organisation en pointe dans la lutte contre l'apartheid, en faisant distiller du poison dans les sous-vêtements de ce dernier. L'ancien ministre a demandé publiquement pardon à ses victimes, allant jusqu'à laver les pieds du révérend Chikane. Une tentative d'obtenir une rédemption ou, pour ses détracteurs, une tactique grossière pour éviter de révéler l'ampleur des abus commis par la police. Pour faire la lumière sur les exactions du régime, le gouvernement de Nelson Mandela -issu des premières élections multiraciales en 1994- avait mis sur pied une Commission Vérité et Réconciliation (TRC), garantissant l'amnistie aux responsables de violences politiques en échange d'aveux complets.Mais ils sont peu nombreux à s'être prêtés à l'exercice. Une infime proportion des affaires ont abouti à un procès et de nombreuses voix critiquent une "mission inachevée" pour panser les plaies de l'apartheid.

afrique du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

afrique du sud, afrique subsaharienne, décès, apartheid, racisme