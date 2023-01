https://fr.sputniknews.africa/20230107/la-date-daugmentation-des-salaires-des-fonctionnaires-en-algerie-devoilee-1057527086.html

La date d’augmentation des salaires des fonctionnaires en Algérie dévoilée

Pour favoriser le pouvoir d’achat des ménages, les salaires des fonctionnaires algériens vont être augmentés à partir de mars 2023 avec un effet rétroactif, a... 07.01.2023, Sputnik Afrique

Le ministère algérien des Finances a rendu publique la date de la valorisation des salaires des fonctionnaires. Selon Abdelaziz Fayed, directeur général du Budget au ministère, relayé par Algérie 360, la revalorisation se fera en mars 2023 avec effet rétroactif à partir de janvier 2023.La mesure sera effective pour 2,8 millions de fonctionnaires, a-t-il fait savoir. Pour cela, 350 milliards de dinars algériens (environ 2,6 milliards de dollars) ont été alloués.Efforts pour augmenter le pouvoir d’achatFin septembre, le Président Abdelmadjid Tebboune a annoncé des mesures économiques pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages. Il s’agissait d’augmenter les salaires "moyens et faibles" et de revalorisation les retraites et l'allocation chômage.Fin décembre, le conseil des ministres a décidé que les salariés de la fonction publique bénéficieront d'une augmentation de 4.500 dinars algériens (31 dollars) et 8.500 dinars (61 dollars), selon les catégories. Actuellement, le salaire moyen dans la fonction publique est de 40.000 dinars (290 dollars), alors que le salaire minimum garanti est de 20.000 dinars (145,43 dollars).Parmi ceux dont les salaires seront révisés à la hausse se trouvent les enseignants et les paramédicaux.

