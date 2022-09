https://fr.sputniknews.africa/20220925/le-president-algerien-annonce-des-mesures-pour-ameliorer-le-pouvoir-dachat-des-menages-1056289529.html

Le Président algérien annonce des mesures pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages

Le Président algérien annonce des mesures pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages

Pour limiter l’impact de la hausse des prix sur le pouvoir d’achat, l’Algérie augmentera les salaires, en particulier ceux des enseignants et médecins... 25.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-25T16:21+0200

2022-09-25T16:21+0200

2022-09-25T16:24+0200

maghreb

algérie

salaire

retraite

économie

inflation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

Salaires, retraites, prime de chômage. Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé des mesures économiques pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages.Ainsi, le gouvernement augmentera les salaires "moyens et faibles", et revalorisera les retraites et l'allocation chômage. Ces changements seront appliqués à partir de janvier 2023. Parmi ceux dont les salaires seront révisés à la hausse se trouvent les enseignants et les paramédicaux.Grands axes économiquesL’économie "commence aujourd’hui à se redresser", a fait savoir le chef de l’État algérien qui compte d’ailleurs revaloriser le PIB national afin de pouvoir intégrer le groupe des BRICS.Toujours selon Tebboune, la Banque mondiale reconnaît que l’Algérie est entrée dans une bataille pour faire monter la valeur du dinar:Dans son rapport sorti en août, la Banque mondiale exhorte l’Algérie à "contrecarrer les pressions inflationnistes et stimuler l’activité du secteur privé, ce qui sera essentielle pour stimuler une croissance inclusive et créer des emplois". Le rapport prévoit que la reprise économique se poursuivra en 2022, notamment grâce au rétablissement du segment hors-hydrocarbures de l’économie à son niveau d’activité prépandémie.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, salaire, retraite, économie, inflation