https://fr.sputniknews.africa/20230107/ce-pays-dafrique-de-lest-sattend-a-une-croissance-economique-depassant-les-6-1057524777.html

Ce pays d’Afrique de l’Est s’attend à une croissance économique dépassant les 6%

Ce pays d’Afrique de l’Est s’attend à une croissance économique dépassant les 6%

En Afrique de l’Est, le Kenya a constaté l’une des plus fortes croissances de la région, 5,5%. Le pays a l’intention de la monter jusqu’à 6,1% en 2023 à l’aide... 07.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-07T10:53+0100

2023-01-07T10:53+0100

2023-01-07T10:53+0100

afrique

afrique subsaharienne

afrique de l'est

fonds monétaire international (fmi)

kenya

ouganda

soudan du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/09/1055794599_148:0:2384:1258_1920x0_80_0_0_26e6d34c74c5f9dc1324cf382df2d63a.jpg

En 2023, le Kenya table non seulement sur le maintien de sa croissance très dynamique en Afrique de l’Est, mais aussi sur son augmentation, a indiqué le Trésor national.Le pays a enregistré une croissance à 5,5% en 2022. Les autorités misent sur son accélération jusqu’à 6,1%, grâce à un nouveau programme de relance économique du gouvernement.Ce dispositif économique comprend l’augmentation des investissements dans plusieurs secteurs stratégiques. Il s’agit de l’agriculture, des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), du logement et de l’aménagement, de la santé et l’industrie créative.Cette croissance semble être impactée par des perturbations survenues lors de l’élection présidentielle d’août 2022. Ce alors que Nairobi s’attendait à une croissance de 6%.Entre-temps, le Fonds monétaire international (FMI) avançait une croissance kenyane du PIB réel à 5,3% en 2022, selon un rapport sur les perspectives économiques régionales de l’Afrique subsaharienne, publié en octobre. Son pronostic pour 2023 était à 5,1%, largement inférieur aux prévisions actuelles de Nairobi.Perspectives économiquesParmi les pays d’Afrique de l’Est, ce sont l’Ouganda et le Soudan du Sud qui entrent dans le classement des 10 pays d’Afrique subsaharienne, publié par le FMI, qui devraient avoir des taux élevés de croissance économique en 2023.Pour l’Ouganda, la croissance du PIB est prévue à 5,9%, alors que pour le Soudan du Sud elle serait de 5,61%. Le Sénégal devrait devenir le premier pays de la région avec une croissance à 8,11%.

afrique

afrique subsaharienne

afrique de l'est

kenya

ouganda

soudan du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, afrique de l'est, fonds monétaire international (fmi), kenya, ouganda, soudan du sud