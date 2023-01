L'Afrique du Sud fait au Top 4 des pays aux réserves monétaires en hausse

https://fr.sputniknews.africa/20230106/lafrique-du-sud-fait-au-top-4-des-pays-aux-reserves-monetaires-en-hausse--1057523351.html

Alors que la plupart des pays du monde ont vu leurs réserves monétaires chuter sur fond de crise, l’Afrique du Sud fait partie du quatuor des États dont les... 06.01.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique du Sud apparaît à la quatrième place des 15 économies qui ont pu augmenter leurs réserves au cours de l’année 2022, selon les données provenant des banques centrales, étudiées par Sputnik.Les augmentations les plus significatives ont été enregistrées en Arabie saoudite avec 7,8 milliards de dollars, en Turquie avec 2,3 milliards de dollars, au Qatar avec 1,9 milliard de dollars et en Afrique du Sud avec 1,1 milliard de dollars.Sur les 15 économies étudiées, aucune n'a réussi à faire croître ses réserves de dix milliards de dollars.Des économies qui dégringolentLe classement des pays dont les réserves monétaires ont diminué en 2022 est dominé par la Suisse et la Chine.De janvier à octobre, les réserves suisses ont diminué de 226,6 milliards de dollars (-20%). La Chine a perdu 211,5 milliards de dollars, mais cela ne représente que 6% de pertes pour cette économie.Le Japon est en troisième position, appauvri de 211,2 milliards de dollars (-15%).Les actifs internationaux de Singapour ont perdu 135,6 milliards de dollars et ceux de l’Inde de 102,5 milliards de dollars.La Russie, visée par de nombreuses sanctions depuis le début de son opération spéciale en Ukraine, pointe à la sixième place avec une perte de seulement 83,4 milliards de dollars (-13%).Les réserves monétaires des pays ayant initié la plupart des sanctions contre Moscou en ont pâti aussi. L’Allemagne a perdu 23,9 milliards de dollars, l’Italie 20,8 milliards de dollars, la France 19,2 milliards de dollars et les États-Unis 18,7 milliards de dollars.

