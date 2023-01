https://fr.sputniknews.africa/20230106/en-2023-langola-donne-la-priorite-aux-travaux-stoppes-depuis-dix-ans-1057520936.html

En 2023, l’Angola donne la priorité aux travaux stoppés depuis dix ans

En 2023, l’Angola donne la priorité aux travaux stoppés depuis dix ans

Mieux vaut tard que jamais! À cet effet, les autorités angolaises ont décidé de finir des travaux arrêtés depuis près de dix ans, selon l’agence de presse... 06.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-06T16:14+0100

2023-01-06T16:14+0100

2023-01-06T16:14+0100

afrique subsaharienne

angola

priorité

projet

budget

trésor

province

communauté

engagement

actions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104060/90/1040609030_0:187:3001:1875_1920x0_80_0_0_34701fdbcd98449bf7ef2cc9b563c703.jpg

Les autorités angolaises ont l’intention de se consacrer, en 2023, à la réalisation des 14.000 projets mis en stand-by depuis 2013 faute d’argent, a déclaré le 5 janvier Dionísio da Fonseca, ministre de l'Administration territoriale, au terme d’un déplacement de 48 heures à Lucala, dans la province de Cuanza Norte.Selon M.Da Fonseca, l'achèvement de ces ouvrages est déjà inclus dans le budget général de l'État (OGE) proposé pour cette année.Il a souligné que les projets seraient réalisés avec des ressources ordinaires du Trésor public, selon la réalité de chaque province.Un vaste chantierM.Da Fonseca a reconnu le manque d’infrastructures, telles que les écoles, les centres de santé, et la dégradation des routes d'accès dans le pays. Selon lui, les difficultés signalées dans le service public entravent le développement des communautés.Malgré le dynamisme ainsi que l’engagement des administrateurs municipaux, communaux et des responsables administratifs, ces actions auront besoin de grosses sommes financières, dont la mobilisation ne sera pas possible d'un coup, a admis M.Da Fonseca.Hormis la modernisation des infrastructures, Luanda a l’intention de prendre la transition énergétique à bras-le-corps en cette année 2023.

afrique subsaharienne

angola

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, angola, priorité, projet, budget, trésor, province, communauté, engagement, actions, modernisation