https://fr.sputniknews.africa/20230105/linde-na-pas-invite-lukraine-au-sommet-du-g20-1057514257.html

L’Inde n'a pas invité l'Ukraine au sommet du G20

L’Inde n'a pas invité l'Ukraine au sommet du G20

L’Inde, qui préside le G20 depuis le 1er décembre, n’a pas invité Kiev au sommet du G20 prévu cette année sur son sol. Le ministère indien des Affaires... 05.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-05T22:00+0100

2023-01-05T22:00+0100

2023-01-05T22:00+0100

afrique subsaharienne

inde

ukraine

sommet virtuel du g20

sommet

afrique du sud

nigeria

union africaine (ua)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/11/1057001162_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0bad5493b72a8b564f2eac6d50c1620d.jpg

L’Ukraine est absente parmi les pays invités au Sommet du G20 qui aura lieu en automne à New Delhi. Une déclaration faite par Arindam Bagchi, représentant officiel du ministère indien des Affaires étrangères, lors d’un point de presse.Sommet de New DelhiLe 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 aura lieu les 9 et 10 septembre 2023 à New Delhi. L’Inde assure la présidence tournante du G20 depuis le 1er décembre 2022 et jusqu’au 30 novembre prochain.Le sommet de New Delhi sera l'aboutissement de tous les processus et réunions du G20 organisés en 2023 entre ministres, hauts fonctionnaires et sociétés civiles.Une déclaration des dirigeants du G20 sera adoptée à l'issue du sommet de New Delhi, indiquant l'engagement des dirigeants envers les priorités discutées et convenues lors des réunions ministérielles et des groupes de travail respectifs.Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud et membre du G20, se rendra à New Delhi pour prendre part à ce sommet. De même, Muhammadu Buhari, Président du Nigéria sera aussi présent en tant qu’invité.L’Union africaine (UA) ne participera pas au sommet de New Delhi. Mais plusieurs voix dont celle de la Russie, s’élèvent pour la participation des pays africains aux travaux de ce forum de coopération économique internationale.

afrique subsaharienne

inde

ukraine

afrique du sud

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, inde, ukraine, sommet virtuel du g20, sommet, afrique du sud, nigeria, union africaine (ua)