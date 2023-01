https://fr.sputniknews.africa/20230104/lex-patron-de-roscosmos-envoie-a-macron-leclat-du-canon-caesar-francais-qui-la-blesse-a-donetsk-1057501749.html

L’ex-patron de Roscosmos envoie à Macron l’éclat du canon Caesar français qui l’a blessé à Donetsk

L’ex-patron de Roscosmos envoie à Macron l’éclat du canon Caesar français qui l’a blessé à Donetsk

Appelant Paris à prendre ses responsabilités face à la mort de centaines de civils dans le Donbass, l’ex-patron de l’agence spatiale russe a adressé à Emmanuel... 04.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-04T15:10+0100

2023-01-04T15:10+0100

2023-01-04T15:10+0100

russie

france

donbass

emmanuel macron

dmitri rogozine

caesar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/04/1054976010_0:0:3057:1721_1920x0_80_0_0_c1e770ddc6d70aa330798bd2c6efa904.jpg

"Je demande de transférer à Emmanuel Macron l’éclat que les chirurgiens ont retiré de ma colonne vertébrale"…С’est cette note que l’ancien dirigeant de Roscosmos Dmitri Rogozine, blessé en décembre à Donetsk, a envoyé à l’ambassadeur de France à Moscou Pierre Levy. La lettre a donc accompagné l’éclat en question, de 155 mm, provenant d’un canon Caesar que Paris, en quantités significatives, avait livré à Kiev.Dmitri Rogozine, blessé au dos dans le pilonnage, a expliqué que cette même munition lancée par ce canon "a tué deux jeunes hommes, faisant de leurs femmes des veuves et leurs enfants des orphelins".Un "État fantoche sur le modèle de Vichy"Disant espérer que le Président français rende compte de sa propre responsabilité, l’ancien patron de Roscosmos a tenu à souligner:Dmitri Rogozine a d’ailleurs établi un parallèle historique, disant que "Paris a trahi le grand de Gaulle et est devenu l’un des États les plus féroces en Europe".

russie

france

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, france, donbass, emmanuel macron, dmitri rogozine, caesar