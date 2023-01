https://fr.sputniknews.africa/20230104/les-tirailleurs-senegalais-pourront-toucher-le-minimum-vieillesse-en-dehors-de-la-france-1057504503.html

Les tirailleurs sénégalais pourront toucher le minimum vieillesse en dehors de la France

Des tirailleurs sénégalais ayant servi dans l’armée française vont pouvoir toucher leur minimum vieillesse sans être forcés de résider en France, rapporte franceinfo. Ils devaient auparavant passer au moins six mois de l’année sur le territoire pour avoir droit à ces aides.Une vingtaine de dossiers ont d’ores et déjà été validés par le ministère des Solidarités, certains sont nés au Sénégal, d’autres en Mauritanie ou au Mali. Une victoire pour les associations de défense des anciens combattants.Le chemin est néanmoins encore long, puisque cette mesure ne concerne que le minimum vieillesse, de 950 euros. L’Association pour la mémoire des tirailleurs sénégalais entend encore se battre pour que les vétérans puisque toucher la pension d’invalidité dans leur pays d’origine.Les tirailleurs sénégalais sont les effectifs d’un corps d’infanterie crée en 1857. Ces soldats, recrutés dans les régions d'Afrique occidentale et centrale, sont célèbres pour avoir combattus sous le drapeau français durant les deux Guerres mondiales et même pendant la guerre d’Indochine.Omar Sy, star sous pressionCette mesure intervient alors que sort en salle ce 4 janvier le film "Tirailleurs", mettant en scène l’acteur Omar Sy. Celui-ci a d’ailleurs créé la polémique en se demandant si les Européens étaient "moins atteints" par les guerres se déroulant en Afrique que par le conflit ukrainien, dans un entretien donné au quotidien Le Parisien.Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir formulé de telles critiques. En octobre, le Président sénégalais Macky Sall avait ainsi déploré que les difficultés rencontrées par l’Afrique, en particulier en matière de terrorisme, passent au second plan depuis le début du conflit ukrainien.

