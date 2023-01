https://fr.sputniknews.africa/20230104/le-mozambique-entre-au-conseil-de-securite-de-lonu--1057499248.html

Le Mozambique entre au Conseil de sécurité de l’Onu

Le Mozambique entre au Conseil de sécurité de l’Onu

04.01.2023

Mardi 3 janvier, le Mozambique a fait son entrée au Conseil de sécurité de l’Onu aux côtés de l’Équateur, du Japon, de Malte et de la Suisse.Le pays remplace le Kenya et siégera au Conseil en tant que membre non permanent pendant les deux prochaines années.Le Mozambique lutte depuis cinq ans contre une insurrection islamiste dans sa province septentrionale de Cabo Delgado riche en pétrole. Le conflit a déplacé plus d'un million de personnes et a fait environ 4.000 morts, selon les données officielles.Réformer le Conseil de sécuritéM.Comissario a signalé que le pays ferait également pression pour des réformes au Conseil de sécurité afin de répondre aux "préoccupations africaines".Il faisait ainsi écho au Président mozambicain Filipe Nyusi qui avait assuré que la demande de deux sièges permanents pour l’Afrique sera une priorité du mandat de son pays.Le Conseil de sécurité compte cinq membres permanents – les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine – et 10 membres non permanents.

