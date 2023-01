https://fr.sputniknews.africa/20230104/ces-deux-pays-africains-a-avoir-deja-impose-des-restrictions-aux-voyageurs-en-provenance-de-chine-1057499423.html

Ces deux pays africains à avoir déjà imposé des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine

Le Ghana et le Maroc sont les premiers pays africains à imposer des restrictions aux passagers en provenance de Chine en raison de préoccupations concernant le... 04.01.2023

Une flambée de coronavirus en Chine a motivé deux pays africains, le Maroc et le Ghana, à imposer des restrictions aux voyageurs en provenance de ce pays.Le 7 décembre, Pékin a mis fin à sa politique "zéro Covid" appliquée depuis le début de la pandémie dans le pays. Une explosion des cas de contamination a suivi en Chine ces dernières semaines.Fermeture pure et simple pour RabatLes autorités marocaines ont réagi le 31 décembre par la décision de fermer les frontières à tous les voyageurs en provenance de Chine, indépendamment de leur nationalité. La mesure est entrée en vigueur mardi 3 janvier.Le ministère des Affaires étrangères du royaume chérifien a tenté de rassurer Pékin en avançant que "cette mesure exceptionnelle n’entache nullement l’amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays".Un test Covid obligatoire pour AccraLes restrictions du Ghana entreront en vigueur vendredi 6 janvier.Les directives publiées sur le site Internet de la Ghana Airports Company Limited (GACL) détaillent que toutes les personnes arrivant au Ghana (citoyens, résidents et visiteurs) qui sont entièrement vaccinées seront exemptées de toute forme de test effectué soit avant l'embarquement du pays d'origine, soit à l'arrivée au Ghana, à l'exception des passagers en provenance de Chine.Une amende pour les passagers non vaccinésLe Ghana annonce également des sanctions contre les compagnies aériennes qui enfreindront le nouveau protocole.Le Ghana et le Maroc ne sont pas les seuls à imposer des restrictions. Les États-Unis imposent des tests Covid-19 obligatoires aux voyageurs en provenance de Chine à partir du 5 janvier. Même chose du côté de la France et du Royaume-Uni.

