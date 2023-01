https://fr.sputniknews.africa/20230103/le-macon-du-futur-des-ingenieurs-mettent-au-point-un-drone-capable-de-perforer-les-murs--video-1057497808.html

Le maçon du futur: des ingénieurs mettent au point un drone capable de perforer les murs – vidéo

Pour faciliter le travail en hauteur, des ingénieurs suisses ont créé un drone capable de percer des murs en béton. De nouveaux usages n’en finissent plus de... 03.01.2023, Sputnik Afrique

L’humanité semble être entrée de plain-pied dans l’ère des drones. À l’œuvre sur différents théâtres militaires, en Ukraine comme au Sahara occidental, les engins volants ont aussi des usages civils. En Suisse, des ingénieurs ont ainsi conçu un "drone-perforateur", capable de percer des murs en béton.Développé par la société Aithon, ce quadcopter est équipé de ventouses pour s’accrocher aux parois et d’un marteau perforateur, explique le site de la compagnie. Après avoir sélectionné le point de forage, les hélices du drone poussent le marteau vers le mur, créant une force d'appui de 100 Newtons.Ce type de drone pourrait être utilisé pour les travaux en hauteur, minimisant l’activité humaine et les risques de chute, souligne Aithon dans un communiqué. Dans la même logique, la société américaine Shafer, Kline & Warren avait déjà eu l’idée d’utiliser des drones pour inspecter l’état de certains ponts, notamment les édifices s’élevant à plusieurs mètres de hauteur.Drones en tous genresLes usages de drones ne cessent de se diversifier depuis leur popularisation, au détour des années 2010. En Chine, la médecine s’est par exemple appropriée les petits engins volants, qui sont désormais capables d’administrer des injections et des soins d’urgence.L’Algérie compte pour sa part investir dans des drones pour lutter contre les feux de forêts. Équipés de caméras, ils permettent notamment de détecter les départs d’incendie et d’éviter leur propagation.Encore plus insolite: les drones sont parfois associés à d’autres créations sortis de livres de science-fiction, comme les robots. En novembre, une société militaire chinoise avait ainsi diffusé la vidéo d’un drone larguant un chien-robot de combat sur un toit.

