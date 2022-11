https://fr.sputniknews.africa/20221129/lalgerie-entend-acheter-des-drones-pour-lutter-contre-les-feux-de-foret-1057128268.html

L'Algérie entend acheter des drones pour lutter contre les feux de forêt

Ravagée par d’importants feux de forêt en 2021 et 2022, l’Algérie compte se doter de drones pour lutter contre ce fléau, a déclaré le directeur général des... 29.11.2022, Sputnik Afrique

Les autorités algériennes envisagent d’acheter des drones dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les feux de forêts qui ont, ces deux dernières années, causé des pertes humaines et détruit des milliers d’hectares, a annoncé le 28 novembre Djamel Touahria, directeur général des forêts.M.Touahria a eu une séance de travail consacrée à ce sujet dans la wilaya de Skikda. Y ont également participé Blerta Aliko, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Samir Chebab, représentant du ministère des Affaires étrangères, ainsi que plusieurs directeurs exécutifs de la wilaya qui ont effectué une visite dans la zone humide de Guerbès Sanhadja, dans la daïra de Ben Azouz.Mieux vaut prévenir que guérirM.Touahria a fait savoir que la Direction générale des forêts luttait contre les incendies à venir en travaillant à l’ouverture de chemins et au creusement de tranchées anti-incendie.Il a rappelé que 28.000 hectares de superficies forestières, forêts, arbres fruitiers et autres composantes boisières avaient été détruits par les flammes au cours de cette année, estimant que cette surface était "faible" par rapport aux années précédentes.Selon le responsable, cette diminution est due aux efforts et à la stratégie adoptée par l’Armée nationale populaire et la Protection civile.La zone humide de Qorbaz-Sanhaja comprend neuf lacs et s’étend sur 2.580 hectares. Elle se caractérise par son caractère environnemental particulier, tant par la nature de ses forêts que par la qualité de ses plantes. C’est aussi un refuge quatre saisons pour divers oiseaux migrateurs et rares, environ 230 espèces y vivent.

