Borrell reconnaît l’incapacité de l’UE à subventionner les entreprises comme les USA

Borrell reconnaît l’incapacité de l’UE à subventionner les entreprises comme les USA

Le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell s’est penché dans son blog sur les raisons de la situation défavorable dans laquelle les entreprises européennes s’étaient retrouvées après l’adoption aux États-Unis de la loi sur la réduction de l’inflation.La loi IRA (Inflation Reduction Act) adoptée cet été aux États-Unis est avant tout un paquet de mesures protectionnistes visant à réduire les coûts pour les Nord-Américains. Elle comprend des investissements massifs (de 369 milliards de dollars) dans le secteur de l’énergie et en faveur du climat.Différence de fond et de philosophieElle prévoit de généreuses subventions pour les véhicules électriques, les batteries et les projets d’énergies renouvelables, ces subventions n’étant versées que pour des produits fabriqués aux États-Unis.L’IRA vise à freiner l’inflation en réduisant le déficit, en abaissant les prix des médicaments sur ordonnance et en investissant dans la production d’énergie domestique.Selon lui, cette mesure pénalise les producteurs européens dans leurs relations commerciales avec les États-Unis et ne respecte pas les règles de l’Organisation mondiale du commerce.L’UE cherche une solution"Nous sommes en discussion active avec les autorités américaines pour résoudre ces différences d'approche sur cette question clé", a résumé Josep Borrell.La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait précédemment déclaré que l’Union européenne travaillait avec les États-Unis pour régler les différends en matière de concurrence et de conditions égales pour les entreprises suite à l’adoption de la loi IRA.

