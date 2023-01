https://fr.sputniknews.africa/20230101/russie-mozambique-vers-lelargissement-de-la-cooperation-parlementaire-1057478925.html

Russie-Mozambique: vers l’élargissement de la coopération parlementaire

En déplacement au Brésil pour l’investiture de Luiz Inácio Lula da Silva, la présidente de la Chambre haute du parlement russe a fait savoir lors de sa... 01.01.2023, Sputnik Afrique

La présidente du Sénat russe Valentina Matvienko s’est rendue au Brésil pour participer à la cérémonie d’investiture de Luiz Inácio Lula da Silva. Elle y a tenu une rencontre avec son homologue mozambicaine Esperança Bias.Au cours de cette rencontre, Mme Matvienko a indiqué que la Russie avait l’intention d’élargir la coopération entre les parlements russe et mozambicain.Elle a rappelé qu’Esperaça Bias avait été officiellement invitée en Russie en 2023 et a exprimé l'espoir que son homologue effectuerait une telle visite.Une visite au MozambiqueElle avait dirigé une délégation russe qui avait séjourné au Mozambique du 30 mai au 1er juin 2022 et avait rencontré le Président Filipe Nyusi, le Premier ministre Adriano Maleiane ainsi qu'Esperança Bias.Après la visite, elle avait déclaré que les parties avaient convenu d'accélérer les travaux pour élargir le cadre juridique des relations interétatiques et avaient signé un accord pour approfondir les liens parlementaires.Mme Matvienko avait noté qu'elle et ses collègues avaient été très impressionnés par leur visite dans ce pays africain et par l'accueil chaleureux dont ils avaient bénéficié."Et bien sûr, nous attachons une grande importance à l'accord de coopération interparlementaire signé avec vous. Nous pensons qu'il s'agit d'une étape si importante dans le renforcement et l'élargissement de notre coopération parlementaire", avait-elle signalé.

