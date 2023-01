https://fr.sputniknews.africa/20230101/cameroun-le-president-biya-nexclut-pas-laugmentation-des-prix-des-carburants-1057482695.html

Cameroun: le Président Biya n'exclut pas l'augmentation des prix des carburants

Cameroun: le Président Biya n'exclut pas l'augmentation des prix des carburants

Le Président camerounais Paul Biya a indiqué, samedi soir, qu'il n'excluait pas le réaménagement à la hausse des prix des carburants à la pompe dans le pays. 01.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-01T20:22+0100

2023-01-01T20:22+0100

2023-01-01T20:22+0100

cameroun

carburant

fonds monétaire international (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/1b/1051885960_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9102ff14e27ef833029cbeecbfe84fc2.jpg

Lors de son discours de vœux à la nation, à l’occasion du nouvel an, il a indiqué que près de 700 milliards de francs CFA (plus de 1,1 milliard de dollars) avaient été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants, et 75 milliards de francs CFA (environ 122,6 millions de dollars) uniquement pour soutenir le prix du gaz domestique. Au regard de l'intensité des chocs exogènes et de leur impact sur l'économie nationale, M. Biya a affirmé avoir demandé au gouvernement d'étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel, et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. En juillet 2022 le Fonds monétaire international (FMI), avec lequel le Cameroun est sous programme de réformes économiques, a déjà indiqué par voie de communiqué que les autorités camerounaises allaient poursuivre l'assainissement budgétaire et la réduction progressive de la politique de subventions aux carburants à compter de 2023. La subvention de l'Etat en vue de soutenir les prix des carburants à la pompe, en vigueur depuis 2008, est fortement dénoncée par les institutions financières internationales qui estiment qu'elle profite plus aux couches sociales aisées qu'aux petits ménages.

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

cameroun, carburant, fonds monétaire international (fmi)