https://fr.sputniknews.africa/20221223/les-recettes-non-petrolieres-du-fisc-camerounais-battent-un-record-1057371851.html

Les recettes non pétrolières du fisc camerounais battent un record

Les recettes non pétrolières du fisc camerounais battent un record

À la surprise générale, un rapport de la Direction générale des impôts du Cameroun, datant de décembre, montre que les recettes non pétrolières ont atteint un... 23.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-23T21:39+0100

2022-12-23T21:39+0100

2022-12-23T21:39+0100

afrique subsaharienne

cameroun

optimisation fiscale

recette

rapport

impôt

programme

numérisation

réforme

obligations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/1b/1051889497_0:117:1024:693_1920x0_80_0_0_7959a108490c977adcf2d795c3eae394.jpg

Le Cameroun a amassé une somme record de recettes fiscales non pétrolières, qui se sont élevées à environ 3,28 milliards de dollars fin novembre, a annoncé la Direction générale des impôts (DGI) du Cameroun.L’objectif à atteindre était de 3,14 milliards de dollars, précise l’institution.En comparaison avec les recettes de la même période en 2021, qui s’élevaient à près de 2,85 milliards de dollars, il y a une de hausse d’environ 429 millions de dollars, soit une progression de 15,1%.La DGI a collecté, depuis le début de l’année, une enveloppe totale de 3,9 milliards de dollars d’impôts. Une hausse d’environ 664 millions de dollars (+20,3%) par rapport à la même période de 2021, selon le même rapport.La numérisation à la clef de ce succès ?Cette réussite remarquable le fisc camerounais en 2022, s’expliquerait par la réforme sur la numérisation mis en place par le gouvernement camerounais.Selon la chaîne de télévision Africa 24, une enveloppe budgétaire de près de 21 millions de dollars a été mise à la disposition du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. Le programme de digitalisation a été financé à plus de 67% du budget.Résultat de cette course à la digitalisation, le temps consacré par le contribuable à l’acquittement de ses obligations fiscales au Cameroun est passé de plus 600 heures par an avant la réforme, à moins de 20 heures après, souligne le site Investir au Cameroun.

afrique subsaharienne

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, cameroun, optimisation fiscale, recette, rapport, impôt, programme, numérisation, réforme, obligations