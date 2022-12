https://fr.sputniknews.africa/20221231/poutine-loccident-mentait-sur-la-paix-et-se-preparait-a-lagression-1057468532.html

Poutine: l’Occident mentait sur la paix et se préparait à l’agression

Pendant des années, l’Occident ne faisait que renforcer l’Ukraine pour une confrontation directe avec la Russie afin de la faire s’effondrer, a déclaré... 31.12.2022, Sputnik Afrique

Les pays occidentaux mentaient sur leurs intentions de paix et renforçaient l’Ukraine pendant des années pour un conflit avec la Russie, a déclaré Vladimir Poutine dans son allocution de Nouvel An, adressée à la nation.Ces propos interviennent après que l'ex-Président français, François Hollande, a avoué que les accords de Minsk avaient été mis en place pour renforcer l'armée ukrainienne et non pas mettre fin au conflit dans le Donbass.L’Ukraine a été ainsi utilisée par l’Occident pour "déchirer" la Russie, poursuit le Président.Les sanctions ont raté leur but Malgré la forte pression des restrictions antirusses, le pays a réussi à se maintenir à flot.

