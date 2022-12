https://fr.sputniknews.africa/20221230/nos-relations-resistent-dignement-a-toutes-les-epreuves-poutine-sentretient-avec-xi-jinping-1057457637.html

"Nos relations résistent dignement à toutes les épreuves": Poutine s’entretient avec Xi Jinping

Les relations entre la Russie et la Chine sont un modèle de coopération entre grandes puissances au XXIe siècle, a déclaré le Président russe en s’adressant à... 30.12.2022, Sputnik Afrique

Au cours de sa visioconférence avec Xi Jinping, ce 30 décembre, Vladimir Poutine a qualifié les relations entre la Russie et la Chine de "meilleures de l’histoire".D’après Poutine, Moscou et Pékin partagent les mêmes points de vue sur "les raisons, le cours et la logique de la transformation du paysage géopolitique mondial en cours, face aux pressions et provocations sans précédent de l'Occident".Le leader chinois a également souligné ce contact stratégique étroit avec la Russie:Xi Jinping a également assuré à Poutine que "face à une situation internationale difficile et loin d'être univoque" la Chine est prête à "intensifier la coopération stratégique avec la Russie".VladimirPoutine l’a invité à Moscou au printemps 2023.Échanges commerciaux"Le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et la Chine croît à un rythme record et augmentera d'environ 25% d'ici la fin de l'année, malgré la situation extérieure défavorable, les restrictions illégitimes et le chantage direct de certains pays occidentaux", a fait savoir le Président russe.Dans le contexte actuel, la Russie est devenue la deuxième exportatrice en Chine de gaz par pipeline et la quatrième concernant les approvisionnements en gaz liquéfié. Le Président a noté le volume "sans précédent" de ces exportations.Coopération militaireLa coopération militaire et militaro-technique occupe une place particulière dans les relations entre la Russie et la Chine. Ce partenariat contribue à " maintenir la stabilité dans des régions clés", a déclaré Vladimir Poutine. Moscou envisage de renforcer la coopération militaire avec Pékin, a-t-il fait savoir.

