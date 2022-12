https://fr.sputniknews.africa/20221221/poutine-transmet-une-lettre-a-xi-la-crise-ukrainienne-au-centre-dentretiens-a-pekin-1057344059.html

Poutine transmet une lettre à Xi, la crise ukrainienne au centre d’entretiens à Pékin

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev a transmis à Xi Jinping une lettre de la part de Vladimir Poutine. Les entretiens à Pékin ont... 21.12.2022, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a adressé une lettre à Xi Jinping, le message a été transmis par Dmitri Medvedev, en visite en Chine les 20 et 21 décembre, a annoncé le secrétariat du vice-président du Conseil de sécurité russe.Dans sa lettre, le Président russe se félicite d’"un niveau sans précédent du dialogue politique russo-chinois", a indiqué le secrétariat.Vladimir Poutine se dit également convaincu que Moscou et les dirigeants du parti communiste, récemment élus, développeront d’une manière "constante" et "progressive" les relations entre les pays.La télévision d’État chinoise indique de son côté que "Xi Jinping a demandé à Dmitri Medvedev de transmettre ses sincères salutations et ses meilleurs vœux à Vladimir Poutine".Quels sujets à l’ordre du jour russo-chinois?Pendant la visite de M.Medvedev à Pékin, les parties ont échangé sur des dossiers internationaux importants, constatant "une convergence d’approches sur les thèmes les plus brulants".Ils ont abordé "le sujet de la coordination stratégique de la politique étrangère, notamment au sein de l'Onu et d'autres plateformes multilatérales, dont l'OCS, les BRICS et le Groupe des Vingt".S’exprimant sur la crise en Ukraine, le Président chinois a souligné que Pékin "promeut activement la paix et les négociations", relate Bloomberg.Xi Jinping a espéré que toutes les parties du conflit feront "preuve de rationalité et de retenue", organiseront "des négociations globales" et résoudront "les problèmes de sécurité mutuelle de manière politique".

