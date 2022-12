https://fr.sputniknews.africa/20221230/les-republiques-populaires-de-lougansk-et-de-donetsk-adoptent-de-nouvelles-constitutions-1057452156.html

Les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk adoptent de nouvelles Constitutions

Les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk adoptent de nouvelles Constitutions

Les Parlements des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk ont adopté ce 30 décembre de nouvelles Constitutions. Ces territoires deviennent ainsi des... 30.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-30T12:08+0100

2022-12-30T12:08+0100

2022-12-30T12:08+0100

donbass. opération russe

russie

république populaire de lougansk (rpl)

république populaire de donetsk (rpd)

constitution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/15/1055288577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe5d25896de62ca5229ad1724dd8f2f.jpg

Les députés des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, rattachées à la Russie suite aux référendums, ont adopté ce vendredi 30 décembre de nouvelles Constitutions, a fait savoir un correspondant de Sputnik.S'adressant au Parlement, le chef par intérim de la RPL, Léonid Passetchnik, a déclaré que les autorités de la République faisaient tout leur possible pour terminer l'opération militaire spéciale le plus rapidement possible.De son côté, le chef par intérim de la RPD, Denis Pouchiline, a déclaré que "l'histoire d'une nouvelle Russie" était en train de s'écrire.Un peu plus tard dans la journée, le chef de la RPL a signé le document.RéférendumsLe 30 septembre, le Président russe a prononcé un discours au Kremlin à la suite des résultats des référendums dans les régions de RPD, de LPR, de Kherson et de Zaporojié.Le 5 octobre, Vladimir Poutine a signé une loi constitutionnelle fédérale sur l’adhésion des territoires concernés à la Russie.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, république populaire de lougansk (rpl), république populaire de donetsk (rpd), constitution