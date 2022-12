https://fr.sputniknews.africa/20221230/le-nouveau-logo-de-lapec-est-une-croix-gammee--photo-1057460285.html

Le nouveau logo de l’APEC est une croix gammée? – photo

Une fleur ou une croix gammée? C’est la nouvelle polémique qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. En effet, le logo d’un sommet de l’APEC tenu en... 30.12.2022, Sputnik Afrique

apec

sommet

fleurs

croix

polémique

réseau

médias

Le logo du sommet de la Coopération économique des pays d'Asie-Pacifique (APEC), qui s’est déroulé en novembre en Thaïlande, ressemble pour d’aucuns à une croix gammée, et pour d’autres à une fleur, relate le quotidien français 20minutes.Sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Certains voient une fleur à travers ce logo, d’autres sont sûrs et certains qu’il s’agit de la croix gammée.Après le passage d’Emmanuel Macron à Bangkok au sommet de l’APEC 2022, certains internautes avaient déjà pointé du doigt ce logo.Qu’en est-il vraiment?Plusieurs médias thaïlandais avaient déjà expliqué que cette image, utilisée lors du sommet 2022, était un motif Dok Loy.Dans le style de l’art thaïlandais, elle reflète le moment de la floraison, des feuilles, par de lignes entrelacées, notait en novembre le journal thaïlandais Thansettakij.Ce motif Dok Loy est constitué au total de 21 composants, équivalents au nombre de membres de la zone économique de l’APEC. Il reflète les synergies importantes.Pour se préparer à la nouvelle tendance des changements planétaires, à avancer d’un monde qui a changé vers un nouvel équilibre.Une signification bien plus simple et logique, conclut le quotidien.Comptant 21 pays, l’APEC est un forum économique intergouvernemental fondé en 1989, afin d’établir une zone de libre-échange dans la région Asie-Pacifique.

