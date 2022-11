https://fr.sputniknews.africa/20221118/le-sommet-asie-pacifique-souvre-en-thailande--1057011549.html

Le sommet Asie-Pacifique s'ouvre en Thaïlande

Le sommet Asie-Pacifique s'ouvre en Thaïlande

Le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) a démarré ce 18 novembre à Bangkok. Les pays membres envisagent de discuter d'une réponse... 18.11.2022

Les travaux du Sommet des dirigeants des économies de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) se sont ouverts, vendredi à Bangkok, avec un accent mis sur le développement durable.Présidé par le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, le sommet, qui s'étale sur deux jours, rassemble les dirigeants de plusieurs pays et les représentants des économies membres de l’APEC afin de discuter des moyens à même de parvenir à un développement équilibré, inclusif et durable.Tenu sous le thème "Ouverture - Connexion - Équilibre", le sommet est également l’occasion pour les dirigeants de l'APEC de discuter des moyens de faire progresser la région Asie-Pacifique, à travers une réponse commune face aux défis économiques mondiaux actuels, en vue de garantir une une reprise économique durable et inclusive.Le sommet se déroule en présence notamment du Premier ministre australien Anthony Albanese, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, du président chinois Xi Jinping, du président chilien Gabriel Boric, du président indonésien Joko Widodo, du Premier ministre japonais Fumio Kishida, du président philippin Ferdinand Marcos Jr et du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc.Cette année, le sommet connaîtra également la participation de pays non membres, qui prendront part à l’événement phare de l’APEC à l’invitation de la Thaïlande. Il s'agit du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman bin Abdelaziz et du président français Emmanuel Macron.Ce premier sommet des dirigeants de l'APEC organisé en présentiel depuis 2018 intervient alors que le monde est confronté à de multiples défis tels que l’inflation croissante, les tensions géopolitiques accrues, le changement climatique et la pandémie prolongée du coronavirus.Il est à noter que l’APEC compte 21 membres, à savoir l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, la Chine, Hong Kong, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les Philippines, la Russie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, les Etats-Unis, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande et Taïwan.Le forum, qui fonctionne sur la base d'engagements non contraignants, d'un dialogue ouvert et d’une mise en œuvre de façon volontaire, est fort de plus de 2,8 milliards d'habitants et d'un PIB combiné de plus de 53 billions de dollars, soit plus de la moitié du PIB mondial et du commerce international.

avec Maghreb Arabe Presse

