Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne en Afrique du Sud grimpe à 34 morts

Le bilan de l’explosion d’un camion-citerne transportant du gaz à l’est de Johannesburg s'est alourdi à 34 morts, ont indiqué ce vendredi 30 décembre les autorités sud-africaines. Un précédent bilan fourni par les autorités locales faisait état de 27 morts et d’une quarantaine de blessés. Signalant que les victimes comprennent 11 agents de santé et 23 membres du public, dont plusieurs enfants, le département a noté que les chiffres étaient constamment mis à jour alors que plusieurs personnes grièvement blessées étaient toujours entre la vie et la mort.Vendredi matin, les familles et les amis des victimes se sont réunis à Boksburg pour un service commémoratif et ont rendu hommage aux victimes en allumant 34 bougies. Explosion meurtrièreLe camion qui transportant 60.000 litres du gaz de pétrole liquéfié (GPL) a pris feu le 24 décembre, lorsqu'il s'est coincé sous un pont, tout près de l'hôpital Tambo Memorial, situé dans le quartier résidentiel de Boksburg. Selon les autorités, le véhicule qui se rendait au Botswana depuis le port sud-africain de Richards Bay (est), était trop haut pour passer à cet endroit. Le porte-parole du service de gestion des urgences (EMS), William Ntladi, a fait savoir que le pont avait été complètement détruit, qu’une partie du toit des urgences de l'hôpital s'est également effondré et que trois habitations à proximité ont pris feu.En outre, l'explosion a complètement détruit l'infrastructure ferroviaire située sur le pont, a-t-il poursuivi. Le gouvernement de Gauteng a estimé que la réparation des dommages de l’explosion devrait coûter 18 millions de rands (plus d’un million de dollars).

