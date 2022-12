https://fr.sputniknews.africa/20221225/explosion-dun-camion-citerne-en-afrique-du-sud-le-bilan-seleve-a-dix-morts-1057378983.html

Explosion d’un camion-citerne en Afrique du Sud, le bilan s'élève à dix morts

Explosion d'un camion-citerne en Afrique du Sud, le bilan s'élève à dix morts

Le bilan de l’explosion d’un camion-citerne transportant du gaz, samedi matin dans la région de Boksburg à Johannesburg, s'est alourdi à dix morts, ont indiqué... 25.12.2022, Sputnik Afrique

Un précédent bilan fourni par les services de secours faisait état de huit morts et de dizaines de blessés. Le Premier ministre de la province de Gauteng, Panyaza Lesufi, a déclaré que deux nouvelles personnes ont succombé à leurs blessures, tandis qu’une quarantaine d'autres ont été grièvement blessées, dont six pompiers et 14 cadres de santé. Il a précisé que le camion qui transportait 60.000 litres de Gaz de pétrole liquéfié (GPL) se rendait au Botswana depuis le port sud-africain de Richards Bay (est). Selon les services de gestion des urgences (EMS), le camion-citerne a percuté un pont bas et pris feu près de l’hôpital Tambo Memorial, à l’est de la métropole. Le porte-parole de l'EMS, William Ntladi, a souligné que le pont avait été complètement détruit, alors qu’une partie du toit du service des urgences de l'hôpital s'est également effondré et trois maisons à proximité ont pris feu. En outre, l'explosion complètement détruit l'infrastructure ferroviaire située sur le pont, a-t-il poursuivi. Des vidéos et des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent une énorme explosion qui s’est produite pas loin d’un quartier résidentiel, faisant d’énormes dégâts matériels.

