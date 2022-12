https://fr.sputniknews.africa/20221229/urss-centrafrique-un-partenariat-fructueux-qui-perdure-1057445720.html

URSS-Centrafrique, un partenariat fructueux

La Centrafrique a largement bénéficié de l’accord de coopération économique conclu avec l’Union soviétique, particulièrement dans les secteurs de la santé et... 29.12.2022, Sputnik Afrique

L’URSS, dont le centenaire de la création sera commémoré le 30 décembre, a beaucoup contribué au développement de la République centrafricaine, malgré des moments mouvementés dans leurs relations bilatérales, avance auprès de Sputnik l’historien centrafricain Jean Kokidé.La langue russe a été enseignée dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur, rappelle-t-il.Un passé agitéAprès l’établissement des relations diplomatiques entre la RCA et l’URSS, les deux pays ont conclu, en 1970 sous Jean-Bedel Bokassa, un accord de coopération économique et technique. Les domaines de la santé et de l’enseignement ont été considérés comme primordiaux.Dix ans plus tard, le Président David Dacko rompt complètement les relations diplomatiques avec l’URSS. Fin janvier 1980, tous les ressortissants soviétiques étaient sommés de quitter la RCA dans les 48 heures et les accords de coopération étaient dénoncés.Ce n’est qu’en 1988 que les relations diplomatiques avec l’URSS ont été rétablies après environ un an de négociations.État actuel de la coopérationUne trentaine d’années après la dislocation de l’Union soviétique, la Russie joue actuellement "un rôle très important pour la stabilité" de la Centrafrique, affirme l’historien.La Russie agit actuellement "pour la reconstruction, le développement économique et industriel de la République centrafricaine", selon lui. Cela est rendu possible grâce à l’octroi de bourses d’études pour les Centrafricains et "la refondation et le renforcement des forces de sécurité internes avec l’encadrement de l’armée, la police et la gendarmerie".

