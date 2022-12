Les plus gros importateurs d'armes du Proche et du Moyen-Orient

Le volume des importations d'armes au Proche et au Moyen-Orient a augmenté jusqu'en 2019 pour atteindre 1,5 milliard de dollars, mais est tombé à 1 milliard de dollars en 2020, selon les statistiques Comtrade des Nations Unies.Parmi les cinq importateurs principaux figure le Maroc. Découvrez, grâce à l'infographie de Sputnik, quels pays du Proche et Moyen-Orient ont importé le plus d’armes ces dernières années.

29.12.2022

Quels pays du Proche et Moyen-Orient ont importé le plus d'armes ces dernières années? Qu’en est-il des pays d’Afrique? Cette infographie de Sputnik montre l’évolution des achats d'armes dans la région, les plus gros importateurs et les contrats conclus durant la période 2010-2021.