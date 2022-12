https://fr.sputniknews.africa/20221228/vers-le-lancement-du-dinar-numerique-en-algerie-1057409209.html

Vers le lancement du dinar numérique en Algérie?

Dans le cadre de la numérisation des paiements, la Banque d'Algérie compte introduire une monnaie numérique nationale. La mesure pourrait contribuer à prélever... 28.12.2022, Sputnik Afrique

Le Premier ministre algérien a fait part d’un projet de lancement du dinar numérique.Le dinar numérique algérien constituera un soutien à la forme physique de la monnaie courante, a ajouté Aïmene Benabderrahmane. La Banque d’Algérie sera chargée de son émission, sa gestion et son contrôle. Le chef du gouvernement n’a pas évoqué les délais du projet.L’Algérie a besoin de renforcer la sécurité des systèmes de paiements, a insisté le Premier ministre: "À l'ère du numérique, le besoin de renforcer la sécurité et le contrôle des systèmes de paiement se fera sans doute ressentir, de nouveaux enjeux auxquels la Banque d'Algérie doit faire face".Monnaie numérique de la Banque centraleLa monnaie numérique, qui n’est pas comme une cryptomonnaie, offre aux personnes qui ne disposent pas de compte bancaire l’accès au paiement électronique. Le système pourrait être opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.Sur le continent africain, c’est le Nigeria qui a lancé, à l'automne 2021, la monnaie numérique eNaira, afin d'améliorer l'inclusion financière sur le territoire.Les monnaies numériques pourraient contribuer à prélever des ressources fiscales supplémentaires, à lutter contre les marchés noirs et d’autres activités illégales, ainsi qu’améliorer l'inclusion financière.

