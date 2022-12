https://fr.sputniknews.africa/20221228/reponse-au-plafonnement-des-prix-du-petrole-russe-moscou-examinera-les-contrats-deja-signes-1057411392.html

Réponse au plafonnement des prix du pétrole russe: Moscou examinera les contrats déjà signés

Réponse au plafonnement des prix du pétrole russe: Moscou examinera les contrats déjà signés

Alors que Moscou, en rétorsion, a interdit la vente de son pétrole aux pays étrangers qui ont adopté le plafonnement du prix de l'or noir russe, cette... 28.12.2022, Sputnik Afrique

Le Kremlin a précisé les modalités d’application de l’interdiction de la livraison du pétrole russe aux pays étrangers qui suivent le prix plafond voulu par les Occidentaux.Ainsi, le décret de Poutine concernant le plafonnement du prix du pétrole s’appliquera aux contrats déjà signés avant le 1er février 2023, a précisé Dmitri Peskov.Décret présidentielLe 27 décembre, le Président russe a signé le décret instaurant des mesures de rétorsion au plafonnement des prix du pétrole russe. Ce décret interdit la livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales et particuliers étrangers si ceux-ci suivent le prix plafond fixé auparavant par l’UE, le G7 et l’Australie.La réponse russe entre en vigueur le 1er février 2023 et est prévue pour une durée de cinq mois.Début décembre, les 27 États membres de l'Union européenne (sauf la Hongrie), les pays du G7 et l'Australie s'étaient mis d'accord, après des mois de négociations, sur un plafonnement du prix du pétrole russe à l'export à 60 dollars le baril.

