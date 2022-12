https://fr.sputniknews.africa/20221228/le-maroc-met-en-place-le-visa-pour-quatre-pays-1057415574.html

Le Maroc met en place l’e-visa pour quatre pays

Le Maroc met en place l’e-visa pour quatre pays

2022-12-28T21:41+0100

2022-12-28T21:41+0100

2022-12-28T21:41+0100

Les "ressortissants de la Jordanie, de l'Inde, du Guatemala et de l'Azerbaïdjan pourront utiliser le visa électrique (e-visa) pour se rendre au Royaume du Maroc à compter du 10 janvier prochain, a annoncé le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.Cette décision vise la digitalisation des services consulaires aux niveaux des missions diplomatiques et des consulats du Maroc, poursuit le communiqué.Le système d’e-visa a été lancé au Maroc il y a six mois. Le gouvernement pense accroître, à l’avenir, le nombre de pays qui en profiteront.Cette politique est appelée à soutenir le secteur du tourisme national et promouvoir le Maroc en tant que destination privilégiée pour le tourisme et les affaires, selon les autorités du pays.

