Le Forum des sociologues et anthropologues marocains créé à Rabat

Quelque 40 professeurs en sociologie marocain ont créé un forum national des sociologues et anthropologues pour promouvoir la recherche dans ce domaine. 28.12.2022, Sputnik Afrique

Le Forum des sociologues et anthropologues marocains a récemment été créé à Rabat dans le but de développer la pratique de la sociologie et de promouvoir la recherche, la formation et l'encadrement liés à cette discipline. Dans un communiqué rendu public mercredi, le Forum a indiqué qu’environ 40 professeurs en sociologie issus des différents campus universitaires du Royaume ont convenu de créer un groupement scientifique solide à même d'insuffler un nouvel élan aux pratiques sociologiques et anthropologiques dans leurs différentes formes et manifestations.

