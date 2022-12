https://fr.sputniknews.africa/20221228/crise-des-engrais-un-milliardaire-russe-souhaiterait-que-lafrique-fasse-pression-sur-lue-1057415202.html

Crise des engrais: un milliardaire russe souhaiterait que l'Afrique fasse pression sur l'UE

Andrey Melnichenko, milliardaire russe faisant des affaires dans le commerce des engrais et fondateur d’EuroChem Group, exhorte les politiciens sud-africains à faire pression sur Bruxelles en vue de régler le problème de ravitaillement de l’Afrique en engrais, relate l’agence de presse Bloomberg.Les restrictions ont réduit les exportations d’engrais d’environ neuf millions de tonnes depuis le début de l’année. Pour l’homme d’affaires, cette pénurie signifie que les agriculteurs africains paieront deux milliards de dollars supplémentaires pour l’apport de nutriments dans les cultures cette année, ajoute Bloomberg.Rencontre en marge de la conférence électorale de l'African National Congress (ANC)C’est en marge de la conférence électorale de l’ANC, que le magnat russe a rencontré quelques responsables politiques sud-africains, note l’agence. Il veut que la nation la plus industrialisée d’Afrique soutienne ses appels à l'UE pour que celle-ci résolve le problème.Selon lui, les livraisons d'engrais perdues en raison des sanctions sur 12 mois permettraient de produire suffisamment de céréales pour nourrir plus de 200 millions de personnes. Et ce malgré les assurances de l’UE selon lesquelles ses sanctions ne frappent pas les produits agricoles russes.Visé lui aussi par des sanctions européennes, Andreï Melnichenko, a démissionné du conseil d’administration de la société charbonnière SUEK. Cette entreprise est l’une des principales sociétés minières et énergétiques au monde, le plus grand producteur de charbon russe.Des dérogations sans impactLe 17 décembre, l’Union européenne a ajouté 141 personnes et 49 entités sur sa liste noire des sanctions dans le cadre du 9e paquet de mesures restrictives contre la Russie. Dans le même temps, elle a prévu des dérogations provisoires pour éviter des perturbations dans le paiement des produits agricoles, a déclaré le Conseil de l’UE.Certains représentants des pays africains ont souligné les difficultés liées à l’approvisionnement en nourriture et en engrais de la part de Russie en raison des sanctions.En septembre, Vladimir Poutine, a déclaré que l’Occident exportait la majeure partie des céréales ukrainiens vers ses États, et non vers les pays nécessiteux d’Afrique.

