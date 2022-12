https://fr.sputniknews.africa/20221227/lonu-devrait-transferer-son-siege-dans-un-pays-veritablement-neutre-1057400202.html

L’Onu devrait transférer son siège "dans un pays véritablement neutre"

Face à certains appels occidentaux à exclure la Russie de l’Organisation des Nations unies, un sénateur russe propose de restructurer cette dernière.Andreï Klimov, vice-président du comité du Conseil de la Fédération sur la politique internationale, propose "d’équilibrer la composition du Conseil de sécurité" pour "préserver le rôle de l'Onu dans le monde du XXIe siècle en tant qu'organisation clé, véritablement internationale (et non pro-Washington)".D’après lui, outre les États occidentaux néocoloniaux (Grande-Bretagne, France, États-Unis), le Conseil doit comprendre les représentants des "grandes puissances d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine". Il faut ainsi accepter, par exemple, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud en son sein.Précédemment, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmitri Kouleba a proposé de tenir fin février un "sommet de la paix" avec la médiation du secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres. Kiev a proposé de n’appeler la Russie à y participer qu'après "le tribunal international nécessaire".Le siège dans un pays neutreAlors que le siège de l’Onu se trouve à New York, le sénateur russe a suggéré de le déplacer "dans un pays véritablement neutre".Quant au poste du secrétaire général de l'Onu, il ne devrait pas être occupé par un natif d'un pays faisant partie de blocs agressifs tels que l’Otan, toujours selon le sénateur russe.Et de conclure qu’"il ne devrait y avoir aucun déséquilibre au sein du secrétariat de l'Onu en faveur de structures hégémoniques comme le G7".Suspendre la participation russe à l’Onu, une chose "impossible"Le 23 décembre, le Président du Conseil européen Charles Michel a déclaré qu’il était nécessaire de développer un mécanisme qui permettrait de suspendre l'adhésion de la Russie au Conseil de sécurité de l'Onu. Une idée dénoncée par le vice-président du comité international du Conseil de la Fédération de Russie Vladimir Jabarov.

