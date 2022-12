https://fr.sputniknews.africa/20221226/kiev-dispose-a-contester-la-presence-russe-au-conseil-de-securite-de-lonu-1057391866.html

Kiev disposé à contester la présence russe au Conseil de sécurité de l’Onu

Kiev disposé à contester la présence russe au Conseil de sécurité de l'Onu

26.12.2022

L’Ukraine prévoit ce lundi de poser la question de l’exclusion de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré dimanche 25 décembre le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.Il a ajouté que la question du siège permanent de la Russie au Conseil de sécurité était en cours de discussion dans les cercles diplomatiques.Des tentatives reconnues comme vaines par Washington et MoscouM. le ministre a cependant oublié que même Washington reconnaît que ces discussions conduisaient à une impasse. L’impossibilité de suspendre la Russie du Conseil de sécurité de l’Onu a été récemment constatée par la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre.L’ambassadeur russe auprès de l’Onu, Vassili Nebenzia, avait signalé auparavant que la Russie ne pouvait pas perdre sa place au Conseil de sécurité en vertu de la Charte de l’Onu.Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, a qualifié l’initiative d’irréalisable, car pour apporter des changements, il faut qu’ils soient soutenus et ratifiés par les deux tiers des États membres, tous les membres permanents du Conseil de sécurité compris.La diplomatie russe estime qu’une telle décision ne sera pas adoptée.Le Conseil de sécurité des Nations unies compte cinq membres permanents: la Russie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Chacun des membres permanents bénéficie du droit de veto.

