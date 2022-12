https://fr.sputniknews.africa/20221227/le-rwanda-est-leconomie-a-faible-revenu-la-plus-innovante-du-monde-1057397595.html

Le Rwanda est l'économie à faible revenu la plus innovante du monde

Le Rwanda est l'économie à faible revenu la plus innovante du monde

L’économie rwandaise continue son petit bonhomme de chemin et commence à taquiner les autres mastodontes du continent. Le pays des Mille collines s’illustre en matière d’innovation, au point d’être le champion dans la catégorie des économies à bas revenu, selon l’indice mondial de l'innovation.Dans cette catégorie, le Rwanda devance Madagascar et l’Éthiopie. Les économies les plus innovantes d’Afrique restent cependant Maurice, l’Afrique du Sud et le Maroc, qui occupent respectivement les 45ème, 61ème et 67ème rangs mondiaux. Le Botswana (86ème) et le Kenya (88ème) sont aussi bien placés dans la région sub-saharienne.Une économie qui monte en puissanceLe Rwanda, meurtri par le génocide des Tutsis en 1994, a depuis repris sa marche en avant, devenant l’une des économies les plus dynamiques du continent. La croissance annuelle s’établit en moyenne à 7,2% sur la dernière décennie, selon la Banque mondiale.Le secteur du tourisme est notamment en plein boom, le pays capitalisant sur ses espaces naturelles et sa faune, qui attirent de nombreux curieux. Les populations de gorilles, qui font l’objet de politiques de conservation poussées, sont l’une des principales attractions touristiques.Le pays a également investi dans le numérique, ce qui a d’ailleurs permis à l’économie de ne pas être paralysée par la crise du Covid, comme l’avait souligné le Président Paul Kagame. Fin 2021, le Rwanda avait d’ailleurs rejoint l'Organisation de coopération numérique (DCO), devenant le second pays africain membre de cette institution, après le Nigéria.L’agriculture reste cependant le principal poumon économique du pays, représentant 25% du PIB en 2021.

