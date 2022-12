https://fr.sputniknews.africa/20221227/annee-2022-quel-bilan-et-quels-defis-geostrategiques-comme-economiques-en-perspective-1057396267.html

Année 2022: quel bilan et quels défis géostratégiques comme économiques en perspective?

Année 2022: quel bilan et quels défis géostratégiques comme économiques en perspective?

L'Afrique en marche reçoit Abdelrahmi Bessaha, expert international en macroéconomie et conseiller auprès de plusieurs gouvernements, notamment africains.

Année 2022: quel bilan et quels défis géostratégiques comme économiques en perspective? L’Afrique en marche reçoit Abdelrahmi Bessaha, expert international en macroéconomie et conseiller auprès de plusieurs gouvernements, notamment africains.

Après la pandémie de Covid-19 qui a marqué les années 2020 et 2021, avec un sévère impact sur l’économie mondiale, le conflit en Ukraine est l’événement saillant qui a lourdement pesé sur l’évolution des choses en 2022. Les sanctions occidentales imposées contre la Russie ont sorti le conflit de son cadre local. Elles ont notamment porté atteinte à la sécurité alimentaire et énergétique dans le monde. Avec pour conséquence une accélération de l’inflation à l’échelle mondiale, alors qu’elle était déjà bien ancrée depuis au moins deux ans à cause des répercussions désastreuses des confinements, notamment dans les pays émergents comme la Chine. Ceci a resserré les conditions financières de beaucoup de pays, tirant l’économie mondiale inexorablement vers une récession en 2023.Et d’ajouter que l’inflation qui secoue actuellement l’économie mondiale est avant tout d’origine structurelle.Qu’attendre de 2023?Sur fond d’émergence d’un monde multipolaire, la planète sera confrontée en 2023, selon M.Bessaha, à d’importants défis géostratégique: la paralysie du G20, la fragmentation des anciens schémas politiques, les bouleversements climatiques, les changements démographiques, le transfert progressif du pouvoir économique d’Ouest en Est, la transformation des lieux de travail et les changements sociaux et technologiques rapides... Et enfin, le risque de déclin démographique de la Chine avec toutes les répercussions sur sa croissance interne comme dans le reste du monde. Cela sans parler de la suite des événements en Ukraine.Ecoutez l’entretien en entier dans ce podcast !► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

