La Crimée espère lancer des exportations vers l'Afrique en 2023



Les autorités de Crimée espèrent commencer en 2023 à exporter des produits alimentaires vers les pays d'Afrique. C'est du moins ce qu'a fait savoir aux journalistes la ministre des Finances de la péninsule, Irina Kiviko, en marge de la conférence du Centre régional du Sud pour le soutien des exportations.La région envisage la possibilité d'exporter des céréales, probablement aux pays d'Afrique et du Proche-Orient, disait en août le représentant de la Crimée auprès du Président russe Gueorgui Mouradov.L'Afrique comme client potentielMme Kiviko lui a fait écho: "Nous mettons l'accent sur les marchés asiatiques. L'année prochaine, nous planifions de travailler avec l'Afrique." "Un important forum russo-africain est prévu en juillet, et nous espérons y présenter un stand de la Crimée", a-t-elle ajouté.Selon la responsable, l'Afrique est intéressée par les livraisons de blé, de farine, de pâtes et d'autres aliments.La Crimée a pour la première fois fait entrer certains de ses produits sur les marchés internationaux en 2022, a-t-elle précisé. Il s'agit de farine de pépins de raisin, de chocolat, de fourrures, de joaillerie et de charcuterie.La directrice du Centre régional du Sud pour le soutien des exportations Ksenia Sloutskaïa ajoute que cette année 16 entreprises criméennes ont participé à des forums internationaux, dont l'Abu Dhabi International Food Exhibition aux Émirats arabes unis.Sur fond de sanctions occidentales, la Russie tend généralement à diversifier ses marchés en privilégiant la Turquie, la Chine, ainsi que les pays d’Amérique latine, d’Afrique, du Proche-Orient et d’Asie du Sud-Est. Il s'agit entre autres de produits sidérurgiques et de pétrole.

