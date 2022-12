https://fr.sputniknews.africa/20221224/zelensky-et-biden-divergent-sur-la-voie-a-suivre-pour-lukraine-mais-en-quoi-1057374070.html

Zelensky et Biden divergent sur la voie à suivre pour l'Ukraine. Mais en quoi?

Zelensky et Biden divergent sur la voie à suivre pour l'Ukraine. Mais en quoi?

La rencontre à Washington entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky a mis en lumière une divergence de vues sur l’avenir de l’Ukraine, selon le Washington Post. 24.12.2022, Sputnik Afrique

états-unis

ukraine

joe biden

volodymyr zelensky

divergences

Volodymyr Zelensky et Joe Biden divergent sur la voie à suivre pour l’Ukraine, rapporte le Washington Post.Le quotidien estime que la visite du Président ukrainien a été "un sommet de guerre".Dans son discours au Congrès, M.Zelensky a déclaré avec insistance qu'il cherchait la "victoire totale" sur la Russie. Il a utilisé le mot "victoire" 11 fois dans son discours et une fois lors de ses remarques aux journalistes à la Maison-Blanche, après sa rencontre avec le Président Biden.Éviter un conflit avec la RussieA contrario, Joe Biden n'a pas utilisé ce mot une seule fois. Il s’est contenté de promettre un soutien à la "détermination inébranlable de l'Ukraine … de choisir sa propre voie".Il a signalé que donner à l’Ukraine des missiles à longue portée qui pourraient frapper la Russie "aurait la perspective de briser l’Otan".Selon lui, les alliés de l’Otan "ne cherchent pas à entrer en guerre avec la Russie. Ils ne cherchent pas une Troisième Guerre mondiale"."D’une façon ou d’une autre, l’année prochaine, la tension latente de ce sommet de guerre devra être abordée", résume le Washington Post.Mercredi 21 décembre, Volodymyr Zelensky, transporté à Washington à bord d’un avion militaire américain, s’est entretenu avec Joe Biden et a pris la parole devant le Congrès des États-Unis. Il a déclaré que la "paix juste" évoquée par le Président américain pour mettre fin au conflit en Ukraine "n’impliqu[ait] aucun compromis quant à la souveraineté, la liberté et l’intégrité territoriale" de son pays.Objectif: mettre fin à cette guerreVladimir Poutine a déclaré jeudi 22 décembre lors d’une conférence de presse organisée à l’issue d’une réunion du Conseil d’État que la Russie cherchait à terminer "au plus vite" la guerre en cours en Ukraine depuis 2014."Notre objectif ne consiste pas à élargir le conflit, mais au contraire, à mettre fin à cette guerre", a-t-il signalé.

